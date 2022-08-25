نشكركم على متابعتكم خبر النقد العربي يكشف حجم التسهيلات الائتمانية العقارية التجارية للدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لمجموعة الدول العربية، بحوالي 28 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2021.

وأوضح صندوق النقد العربي في تقرير الاستقرار المالي للدول العربية، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية العقارية لدى مجموعة الدول العربية. التي تضم 9 دول عربية، وصل إلى حوالي 245 مليار دولار في نهاية العام 2021. مقارنة بنحو217 مليار دولار في نهاية 2020، بارتفاع بنسبة 12.9%.

وذكر التقرير أن السعودية والمغرب والإمارات تصدرت المراتب الثلاث الأولى من حيث نسبة التسهيلات العقارية إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية. حيث بلغت النسب لديهم في نهاية العام الماضي حوالي 27.6% و27.4% و26% على التوالي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تصدرت المرتبة الأولى على مستوى مجموعة الدول من حيث حجم التسهيلات العقارية التجارية لديها بقيمة 25.6 مليار دولار، تعادل 94.03 مليار درهم. فيما جاءت مصر في المرتبة الثانية بقيمة 8.3 مليار دولار.