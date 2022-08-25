نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي.. تطبيق مخالفات اللائحة التنظيمية لاستخدام الدراجات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي. بدء تطبيق مخالفات اللائحة التنظيمية لاستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية للأفراد في إمارة أبوظبي.

وأشار الجانبان إلى أن الهدف هو تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وتعزيز السلوكيات الإيجابية. والالتزام بأحكام اللائحة من أجل مجتمع آمن.

وحددت اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في إمارة أبوظبي، الغرامات التي تترتب على كل من يخالف أحكام اللائحة.

وتشمل تلك الغرامات التي تتراوح قيمتها ما بين 200 درهم إلى 500 درهم على كل المخالفات التي تنتهك التعليمات والإرشادات ومعايير السلامة. أو تتعلق بالطرق والأماكن التي لا يجوز استخدام الدراجات فيها.

وأوضح الجانبان أن التأكد من التزام مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية بمتطلبات واشتراطات السلامة يشكل أولوية قصوى في جميع الأوقات. ويدعم ثقافة التنقل المستدام الآمن وأسلوب حياة يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمدينة صديقة للدراجات.