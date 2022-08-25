نشكركم على متابعتكم خبر “إسعاد” تقدم لحامليها خصم 25% من تكلفة رحلة في أروقة “برج العرب” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 07:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وقع مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي على اتفاقية تعاون مع إدارة فندق ” برج العرب ” ، يقدم بموجبها البرج لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى خصماً حصرياً بنسبة 25% على تذكرة الرحلة السياحية الكلاسيكية في اروقة واجنحة الفندق الذي يعد من المعالم الشهيرة إقليمياً وعالمياً، حيث يمكنهم الإستمتاع بمعالم رائعة لم يكتشفها سوى القليل ممن زاروا هذه التحفة المعمارية المذهلة.