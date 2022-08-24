نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب جثة مجهولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 08:44 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة المنشورة. والذي عثر على جثته في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي. ولا يحمل أية أوراق ثبوتية.

ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية. وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة. لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مركز شرطة بر دبي، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة. ومن لديه أية معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901. وإذا كان المتصل من خارج امارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.