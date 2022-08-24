نشكركم على متابعتكم خبر شاب يشتري هاتفاً لصديقته ويطالبها بثمنه قضائياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 06:44 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قضت محكمة الظفرة الابتدائية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى صديقها 3 آلاف و100 درهم، ثمن هاتف كان اشتراه لها ولم تسدد ثمنه. بعد إثبات الاتفاق على شراء الهاتف ووعدها بسداد ثمنه.

وبين الشاب أنه اتفق مع الفتاة على شراء هاتف بقيمة 3,100 درهم على سبيل السلفة والاستعارة، على أن تسدّد ثمنه كاملاً، بعد شهرين، إلّا أنها لم تسدّد.

وقدم المدّعي سنداً لدعواه صوراً من رسائل حركة حسابه المالي، بما يفيد الشراء وترجمة للمحادثات النصية التي تفيد الاتفاق على الشراء والوعد بالسداد.

وأشارت المحكمة إلى أن المستند الذي قدمه المدّعي، يفيد بالاتفاق على الشراء والوعد بالسداد، وأن المدّعى عليها لم تحضر أمام المحكمة، رغم إعلانها قانوناً.