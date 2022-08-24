نشكركم على متابعتكم خبر ابتزّ حبيبته بصورها الخادشة فنال الحبس والإبعاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 06:44 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قضت محكمة الجنح بدبي بحبس شاب آسيوي 6 أشهر، ومصادرة هاتفه المحمول ، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة . لابتزازه حبيبته من جنسيته بصور خادشة لها.

وتعرضت الفتاة للابتزاز من شخص تربطها به علاقة عاطفية، بعد أن استغل الشاب حبها له، وكان يطلب منها أثناء حديثهما عبر تقنيات الاتصال المرئي بعض الأمور الخادشة، فكانت تلبي طلباته مرات، حيث كانت تثق بأنه زوج المستقبل.

و فوجئت الفتاة برسالة مصورة ومقاطع فيديو يرسلها عبر تطبيق «وتس أب» تظهر فيها المبلغة بشكل غير لائق وخادش؛ فتواصلت معه، فأخبرها بحصوله على الصور والفيديوهات أثناء حديثهما بتقنية الاتصال المرئي، وسوف

وهدد الشاب الفتاة بإرسال صور وفيديوهات أثناء حديثهما عبر الاتصال المرئي إلى والدها وأصدقائها إذا لم تعطه 25 ألف درهم. فاستجابات إلى طبه وسلمته المبلغ، إلّا أنه نفذ تهديده وأرسل صوراً إلى والدها وبعض أصدقائها.