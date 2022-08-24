نشكركم على متابعتكم خبر «اتصالات الإمارات» تتيح تسجيل الدخول إلى الهوية الرقمية «UAE PASS» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 05:47 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت «اتصالات الإمارات» التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية «اتصالات من e&»، الأربعاء، إمكانية تسجيل الدخول إلى الهوية الرقمية (UAE PASS) عبر تطبيق «My Etisalat UAE» وعبر البوابة الإلكترونية www.etisalat.ae، مما يتيح لجميع المشتركين تسجيل الدخول بسهولة باستخدام تفاصيل الهوية الوطنية الرقمية الآمنة.

وتعد الهوية الرقمية (UAE Pass) أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى العديد من الخدمات عبر الإنترنت في مختلف القطاعات، كما تتيح لهم إمكانية إجراء المعاملات والتحقق من صحة المستندات والتوقيع عليها رقمياً، والحصول على نسخة رقمية من الوثائق الرسمية.

وبالشراكة مع «اتصالات من e&» واستخدام ميزة تسجيل الدخول الجديدة عبر تطبيقها وبوابتها الإلكترونية، يمكن الآن لجميع العملاء الذين لديهم حسابات معرفة لدى الهوية الرقمية (UAE Pass) الوصول إلى حساباتهم الأخرى التي تم تسجيلها باستخدام هوية الإمارات الخاصة بهم، وإجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

وفي إطار مواصلة جهودها لتعزيز تجارب العملاء في مسار التحول الرقمي تقدم «اتصالات من e&» لعملائها الآن، تجربة جديدة هي تجربة «عدم اللمس» (Zero touch) مع التركيز على تحديث القنوات الرقمية، مثل التطبيقات والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك تعمل على تحسين أداء مركز الاتصال الخاص بها عبر تزويده بوكلاء العملاء الافتراضيين، وتطوير ورقمنة مراكز الخدمة.

إن هذا التكامل للوصول إلى إبراز الهوية الوطنية عبر القنوات الرقمية ينسجم مع هدف «اتصالات من e&» الرئيسي للجمع بين المزيج الأمثل من الخدمات عبر القنوات المختلفة، وتقديم تجربة رقمية شاملة ومميزة، حيث بلغ عدد العملاء الذين يستخدمون تطبيق «My Etisalat UAE» بشكل منتظم، أكثر من 4 ملايين عميل.