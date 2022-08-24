نشكركم على متابعتكم خبر توقيع مذكرة تفاهم بين صحة “أبو ظبي” والكلية الملكية الكندية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 04:50 مساءً - متابعة- بتول ضوا

ضمن مذكرة تفاهم وقعتها دائرة الصحة – أبوظبي والكلية الملكية الكندية الدولية. أعلنت دائرة الصحة أنه أصبح بإمكان الأطباء المتدربين في الإمارة الاستفادة من البرامج التدريبية الجديدة المعتمدة في كندا والتي ستقدم في مراكز التعليم الطبي المستمر.

كما يمكن للكوادر الصحية العاملة في القطاع الصحي في الإمارة الالتحاق ببرامج الزمالة في كندا والاستفادة من الفرص التعليمية والتدريبية المتخصصة التي تقدمها الكلية الملكية الكندية الدولية من خلال نظام هجين يجمع بين الحضور الفعلي في كندا أو الإمارات.

ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات. وأفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية لا سيما برامج التعليم الطبي للدراسات العليا والبحث العلمي ودفع عجلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية للارتقاء بالمخرجات العلاجية وتجربة المرضى.

وسيتعاون الطرفان لتبادل الخبرات في تطوير معايير التعليم الطبي للدراسات العليا وطب الأسرة. كما سيتم توفير فرص التدريب للتخصصات الفرعية والزمالة في البرامج الكندية للمتدربين الطبيين الخريجين العاملين في المنشآت الصحية في الإمارة.

بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الكوادر الطبية بعد التخرج للتدريب ضمن منهج معتمد من الكلية وذلك في مؤسسات التعليم الطبي المستمر التابعة للإمارة أو الكلية الكندية الدولية.