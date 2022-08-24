نشكركم على متابعتكم خبر “شيخه وراشد”.. رائعة شعرية جديدة لـ “محمد بن راشد” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 02:55 مساءً - متابعة – نغم حسن نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في إنستجرام قصيدة جديدة بعنوان “شيخه وراشد”. وقال سموه: شـيخــه وراشـــد خلـــو الجــو صافـــي الـبـيت مـنـهـم فــي ســــرور ومـــــوده لـهم غــلا خافـــي بخافــــي الخوافــــي بــيــــن فــــــي مــــده وأخــيـه مـــــده شيخـه لطيفـه فــي الـهــدو باعتـرافـي لــكـن فــي راشــــد عـنـــــاد وشـــــده لــو هـو صغيـــر تــحـــس أنه سنافـي وإذا بــغـى شــي فــمــا جـــد يــــرده حـــمـــدان مـنـــهـم صـايبنه إخـتلافي عـنــهـــم مـايصـبر بـاذل كـل جـهـــده مـحـلييــن الـجـــو والإنــــس ضـافـــي ويـورك هـواهـا بـلعبهـم خـــف بــــرده لــو شـافـهـم مـيهـود بـيـــرد شـافــــي هــم بـلـسم لـلـقـلــب إن شـــي لـــده