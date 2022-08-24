نشكركم على متابعتكم خبر قرقاش: لقاء العلمين التشاوري الأخوي خطوة للتأسيس لمرحلة عربية متكاتفة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، معالي الدكتور أنور قرقاش، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تكرس جهودها وإمكانياتها للتأسيس لمرحلة عربية عنوانها التعاضد والتكاتف لحماية المنطقة.

وأضاف: “لقاء العلمين التشاوري الأخوي خطوة في هذا الاتجاه”.

وقال معاليه: “تتواصل لقاءات قادة المنطقة لترسيخ آليات التعاون بما يضمن التنسيق ومواجهة التحديات وتعظيم فرص الشراكة الاقتصادية لخدمة الشعوب ورفاهها”.

وأضاف: “لا يوجد ما يمنع أن تكون منطقتنا فاعلة ولديها رؤيتها ومبادرتها الذاتية لتعزيز الاستقرار والازدهار ورسم معالم المستقبل بما يخدم مصالحها العليا”.

وتابع قرقاش: “حفظ الله الإمارات ووفقها في مسعى الخير والنماء”.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قادة الإمارات والبحرين والأردن، في مدينة العلمين، وأكدوا دعمهم أيّ جهد ومسعى يهدف إلى ترسيخ أسس السلام والاستقرار والتعاون، على مختلف الصّعد.