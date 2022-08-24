نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 10:54 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “فولوديمير زيلينسكي” رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس “فولوديمير زيلينسكي”. وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “دينيس شميغال” رئيس وزراء أوكرانيا.