نشكركم على متابعتكم خبر “الإمارات للتعليم المدرسي” توفر فحوصات PCR مجانية في 226 مدرسة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 10:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، توفير فحوصات (PCR) مجانية من تاريخ 25 أغسطس ولغاية 28 أغسطس، من خلال 226 مدرسة موزعة على مختلف مناطق الدولة، منها 189 مركزاً للفحص فـي مدارس دبي والإمارات الشمالية، 37 مركزاً في مدارس أبوظبي بطاقـة استيعابية كبيرة تخدم الطلبة والكوادر التربوية.

ويمكن الاطلاع على قائمة المدارس من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.