نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يحضر “لقاء العلمين” الأخوي التشاوري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 09:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم “لقاء العلمين” التشاوري الأخوي الذي دعا إليه فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمشاركة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحث القادة خلال اللقاء – الذي جرى في مدينة العلمين في محافظة مرسى مطروح المصرية – العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في مجال الشراكات الاقتصادية والتنموية وسبل تنميتها وتطويرها.

وجدد القادة في هذا السياق دعمهم أي جهد ومسعى يهدف إلى ترسيخ أسس السلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والازدهار والتنمية.

كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوي عددا من القضايا وآخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر بشأنها.

وأكد قادة الدول الشقيقة الحرص المتبادل على استمرار التشاور الأخوي بما يعزز الاستقرار والتقدم والازدهار في المنطقة.

وأقام فخامة الرئيس المصري مأدبة غداء حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وجلالة الملك عبدالله الثاني.

كما حضر المأدبة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي حميد عبيد خليفة عبيد أبو شبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.