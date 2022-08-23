نشكركم على متابعتكم خبر التعليم حضوري للجميع في الدولة.. وإلغاء فحص كورونا الدوري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 07:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد قطاع التعليم خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة دولة الإمارات حول مستجدات أزمة كوفيد19، الثلاثاء، السماح لكافة الطلبة للالتحاق بالتعليم الحضوري خلال العام الأكاديمي 2022-2023، وإلغاء الفحص الدوري.

عن تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2022-2023 بما يضمن الحفاظ على ما حققته دولتنا من نجاحات كبيرة في مواجهة جائحة كوفيد19.

وقال قطاع التعليم: «نستعد جميعاً لانطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023 مطلع الأسبوع المقبل، ويلتحق ما يزيد عن مليون طالب و65 ألف من الكوادر التعليمية لإكمال مسيرتهم التعليمية بعد أن أنهينا كافة الاستعدادات لتأمين عودة آمنة لطلبتنا ولكوادرنا في المنشآت التعليمية».

وأضاف: «نتقدم بالشكر الجزيل لقيادتنا الرشيدة على تسخيرهم كافة الإمكانيات من أجل تأمين سلامة الطلبة والكوادر العاملة في المنشآت التعليمية، ولمتابعتهم الحثيثة حرصا منهم على استئناف المسيرة التعليمية بكل ثقة واقتدار، بالتنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية».

وتابع أنه «حفاظاً على سلامة الطلبة والمجتمع التربوي ككل، تم تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2022-2023 بما يضمن الحفاظ على ما حققته دولتنا من نجاحات كبيرة في مواجهة جائحة كوفيد19».

وأضاف أنه: «تم السماح لكافة الطلبة للالتحاق بالتعليم الحضوري، يشمل ذلك غير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم»، مؤكداً انه يشترط «على الطلبة من عمر 12 سنة فما فوق والكوادر الإدارية والتعليمية ومزودي الخدمات الحصول على نتيجة فحص سلبية لفحص مخبري PCR لا تزيد مدتها عن 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي، دون الحاجة لفحص دوري حيث تم اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط لإجراء الفحص».