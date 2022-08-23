نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 05:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد تكون ممطرة بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:16 المد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 17:04 الجزر الثاني عند الساعة 06:52.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:55 والمد الثاني عند الساعة 19:38 والجزر الأول عند الساعة 14:44 والجزر الثاني عند الساعة 02:36.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 30 80 20 دبي 45 33 80 20 الشارقة 46 29 75 20 عجمان 40 32 55 35 أم القيوين 43 32 60 30 رأس الخيمة 46 28 60 15 الفجيرة 38 31 85 35 العين 45 32 45 15 ليوا 45 28 85 10 الرويس 40 30 80 30 السلع 40 30 80 30 دلما 37 31 85 35 طنب الكبرى 37 32 80 25 طنب الصغرى 37 33 80 30 أبو موسى 37 33 80 30.