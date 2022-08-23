نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حادثي السير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 04:56 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تعزية. إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. في ضحايا حادثي السير اللذين وقعا في ولايتي غازي عنتاب وماردين.

وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.