نشكركم على متابعتكم خبر المجلس التنفيذي:حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 04:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بناءاً على توجيهات حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي قراراً بحظر استخدام أو تداول أو إنتاج أو طرح أو استيراد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة اعتباراً من تاريخ 1 يناير عام 2024 على أن يتم استبدالها بأكياس ومواد متعددة الاستخدام