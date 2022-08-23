نشكركم على متابعتكم خبر بعثة الإمارات تدعو مواطني الدولة لتوخي الحذر باقتراب إعصار فلوريتا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 04:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

دعت بعثة الإمارات في الفلبين مواطني الدولة على ضرورة توخي الحيطة والحذر مع اقتراب “إعصار فلوريتا” اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022. والذي من المتوقع أن يستمر لمدة يومين.

كما ودعت البعثة مواطني الدولة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفلبينية والتواصل في حالات الطوارئ:0097180024 ، 0097180044444، والتسجيل في خدمة تواجدي.