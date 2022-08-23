نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تضبط سائقي دراجات هوائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أوقفت شرطة أبوظبي أشخاصاً من جنسيات مختلفة، قاموا بحركات استعراضية على أحد الجسور في أبوظبي.

ونشر السائقون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تسلقهم بالدراجات الهوائية جسراً. وقيامهم بحركات استعراضية خطرة، على نحو مناف للقوانين والأنظمة المرورية، وجاري إحالتهم للجهات المختصة.

وقالت شرطة أبوظبي إن الأشخاص المضبوطين قاموا بالاستعراض بالدراجات الهوائية على الجسر بصورة خطرة. غير مبالين بأرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق، في تصرفات غير حضارية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن “المشاركة في الاستعراضات والتباهي بقيادة الدراجات في أماكن خطرة. ونشر مقاطع فيديو تحتوي على تلك التصرفات السلبية المرفوضة في مواقع التواصل الاجتماعي. تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية”.

كما حثت شرطة أبوظبي الشباب، على الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.