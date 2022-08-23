نشكركم على متابعتكم خبر ‎الإمارات تمد زيمبابوي بـ50 طناً من المواد الغذائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 01:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، طائرة على متنها 50 طناً من المواد الغذائية الأساسية، إلى جمهورية زيمبابوي الصديقة.

وتأتي الطائرة للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر. خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.

وقال سعادة الدكتور “جاسم محمد القاسمي”، سفير دولة الإمارات لدى زيمبابوي: “يأتي إرسال المواد الغذائية إلى جمهورية زيمبابوي الصديقة. تجسيداً للعلاقات الطيبة بين البلدين، وفي إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات. لدعم الدول الأفريقية الصديقة والمساهمة في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي تواجهها”.

وأشار إلى أن “زيمبابوي كانت من أوائل الدول المستفيدة من المساعدات الطبية التي أرسلتها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كوفيد-19. واستفاد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس”.