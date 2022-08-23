نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع أرباح “الإمارات للألمنيوم” إلى مستوى جديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 12:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وصلت أرباح الإمارات العالمية للألمنيوم إلى 5.9 مليار درهم، تعادل 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021، بنمو 247%.

وتجاوز صافي ربح الشركة في النصف الأول من عام 2022، صافي الربح الذي تحقق في عام 2021 بالكامل. الذي كان رقماً قياسياً للشركة في حد ذاته عند 5.5 مليار درهم، وفق “الخليج”.

وقال “عبد الناصر بن كلبان”، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: “بعد أدائنا المميز في عام 2021. أشرت إلى أننا في الإمارات العالمية للألمنيوم نستطيع تقديم الأفضل، وتمكنا من تحسين أدائنا التشغيلي. على امتداد سلسلة القيمة بدءاً من التعدين وصولاً إلى الخدمات اللوجستية”.

وأضاف: “تجاوز صافي الربح في النصف الأول من العام الحالي صافي الربح للعام الماضي بالكامل. بفضل أدائنا الذي مكننا من الاستفادة من ظروف السوق”.

وأردف: “ركزنا على تعزيز عملياتنا وجذب المزيد من العملاء وتحسين منتجاتنا خلال النصف الأول من أجل زيادة إيراداتنا. والتحكم في التكاليف ووضع الخطط الملائمة لتنمية أعمالنا في المستقبل. وسنواصل التركيز على توفير عائدات تنافسية في قطاع الألمنيوم في ظل التطورات التي يشهدها سوق الألمنيوم على المستوى العالمي”.