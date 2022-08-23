نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق مهرجان ومزاد ليوا للتمور في 15 أكتوبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 11:50 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان ومزاد ليوا للتمور. خلال الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر المقبل في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ “حمدان بن زايد آل نهيان”، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ويأتي المهرجان في إطار الفعاليات والأنشطة التراثية والزراعية التي تقام على أرض الدولة عامة ومنطقة الظفرة. خاصة بهدف إبراز التراث الإماراتي ودعم كافة المنتجات المحلية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة.

ويعد المهرجان، وفق صحيفة “البيان”، منصة متخصصة في تسويق وبيع التمور المحلية والدولية ومنتجاتها. إلى جانب تبادل الخبرات بين المزارعين من كافة دول العالم حول أساليب الزراعة الحديثة، وكيفية العناية بشجرة النخيل.

ويشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات المصاحبة المقدمة للزوار، ومن ضمنها قرية التمور العالمية، وساحة الفعاليات والمسابقات المصاحبة. إضافة إلى تنظيم مسابقات مزاينات التمور، والمزادات ومسابقة التغليف والمسابقة الدولية للتمور وزيت الزيتون وزيت البان العربي “الشوع”، ومسابقة الرسم والتصوير الضوئي.