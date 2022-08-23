نشكركم على متابعتكم خبر “مليار وجبة” توزع 9.7 مليون وجبة في فلسطين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أنجزت مبادرة “مليار وجبة”، عمليات توزيع9.7 مليون وجبة في فلسطين، بصيغة قسائم ذكية فورية. وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي تولى العمليات اللوجستية للتوزيع.

ومكنت مساهمات “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” التي نظمت “حملة المليار وجبة”. برنامج الأغذية العالمي من الوصول بالدعم الغذائي إلى 217,566 شخصا في فلسطين.

وأتاحت القسائم الذكية للمستفيدين الحصول على المواد الغذائية بشكل مباشر من المتاجر ومراكز التموين المعتمدة من برنامج الأغذية العالمي في المجتمع المحلي. والتي يزيد عددها عن 300 متجر في فلسطين، وذلك عبر رمز تعريفي يتلقاه المستفيدون على هواتفهم المحمولة.

وتعد مبادرة “مليار وجبة” الحملة الأكبر في المنطقة، لتوفير الدعم الغذائي في 50 دولة ضمن أربع قارات.