نشكركم على متابعتكم خبر عند السفر إلى دبي.. هذه آلية تطعيم “بي سي آر” بين الدول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 09:55 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

يمكن لجميع المقيمين في الإمارات السفر إلى دبي من دون موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو الإمارات للهوية. فيما يتعين على المسافرين إلى دبي من مصر أو أي بلد استيفاء أحد المتطلبات التالية وفقاً لموقع طيران الإمارات الشبكي:

تقديم شهادة (شهادات) تطعيم سارية المفعول توضح أن المسافر. قد تم تطعيمه بالكامل بلقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية أو الإمارات العربية المتحدة. على أن تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR).

تقديم شهادة اختبار كوفيد‑19 PCR سلبية صالحة صادرة. في غضون 48 ساعة من وقت جمع العينة إلى وقت الصعود إلى الطائرة. ويجب إصدار الشهادة من قِبل مقدم خدمة صحية معتمد مع رمز الاستجابة السريعة (QR).

تقديم شهادة طبية صالحة صادرة عن السلطات المختصة. تفيد بأن المسافر قد تعافى من كوفيد‑19 في غضون شهر واحد من تاريخ التعافي حتى تاريخ الوصول.

ملاحظة:

تقبل شهادات اختبار PCR المطبوعة أو الرقمية أو شهادات التطعيم باللغتين الإنجليزية. أو العربية ويجب أن تتضمن رمز الاستجابة السريعة QR. لا يتم قبول الشهادات بالرسائل النصية.

سيتم قبول شهادات التطعيم ضد كوفيد‑19 من دون رمز الاستجابة السريعة QR للسفر إلى دبي. طالما أن شهادة التطعيم صادرة عن مراكز / مؤسسات اختبار معترف بها /. معتمدة من قِبل السلطات الصحية الوطنية في الدولة.

يُقبل اختبار كوفيد‑19 PCR أو شهادات التطعيم بلغات أخرى. إذا كان من الممكن التحقق من صحتها في نقطة المغادرة.

يجب أن تعتمد اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR). على اختبار تشخيصي جزيئي مخصّص للكشف النوعي عن الحمض النووي الريبوزي الفيروسي ل SARS‑COV‑2. لن يتم قبول اختبار المستضد السريع أو اختبار الأجسام المضادة. أو أي شكل من اختبارات التدفق الجانبي السريع ومجموعات الاختبار المنزلية.

لن يتم قبول شهادات التطعيم ضد COVID‑19 الصادرة عن الخدمة الصحية الوطنية (NHS). عند السفر من المملكة المتحدة إلى دبي.

بالنسبة إلى المسافرين في رحلات الربط. سيتم تطبيق قواعد وشروط الدخول إلى الوجهة النهائية.

إعفاءات مواطني دولة الإمارات

بحسب موقع طيران الإمارات، لن يطلب من مواطني الإمارات العربية المتحدة القادمين إلى دبي. من جميع البلدان تقديم أي شهادة اختبار PCR أو شهادة تطعيم.

ويشمل الإعفاء من هذا الشرط أيضاً الفئات التالية من المسافرين إلى دبي من جميع الوجهات:

الأقارب من الدرجة الأولى لمواطن إماراتي يسافر على متن الرحلة نفسها.

العمالة المنزلية التي تسافر مع كفيل إماراتي.

إعفاءات الاختبار والتطعيم