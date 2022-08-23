نشكركم على متابعتكم خبر عند السفر إلى دبي.. هذه آلية تطعيم “بي سي آر” بين الدول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 09:55 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :
يمكن لجميع المقيمين في الإمارات السفر إلى دبي من دون موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو الإمارات للهوية. فيما يتعين على المسافرين إلى دبي من مصر أو أي بلد استيفاء أحد المتطلبات التالية وفقاً لموقع طيران الإمارات الشبكي:
- تقديم شهادة (شهادات) تطعيم سارية المفعول توضح أن المسافر. قد تم تطعيمه بالكامل بلقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية أو الإمارات العربية المتحدة. على أن تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR).
- تقديم شهادة اختبار كوفيد‑19 PCR سلبية صالحة صادرة. في غضون 48 ساعة من وقت جمع العينة إلى وقت الصعود إلى الطائرة. ويجب إصدار الشهادة من قِبل مقدم خدمة صحية معتمد مع رمز الاستجابة السريعة (QR).
- تقديم شهادة طبية صالحة صادرة عن السلطات المختصة. تفيد بأن المسافر قد تعافى من كوفيد‑19 في غضون شهر واحد من تاريخ التعافي حتى تاريخ الوصول.
ملاحظة:
- تقبل شهادات اختبار PCR المطبوعة أو الرقمية أو شهادات التطعيم باللغتين الإنجليزية. أو العربية ويجب أن تتضمن رمز الاستجابة السريعة QR. لا يتم قبول الشهادات بالرسائل النصية.
- سيتم قبول شهادات التطعيم ضد كوفيد‑19 من دون رمز الاستجابة السريعة QR للسفر إلى دبي. طالما أن شهادة التطعيم صادرة عن مراكز / مؤسسات اختبار معترف بها /. معتمدة من قِبل السلطات الصحية الوطنية في الدولة.
- يُقبل اختبار كوفيد‑19 PCR أو شهادات التطعيم بلغات أخرى. إذا كان من الممكن التحقق من صحتها في نقطة المغادرة.
- يجب أن تعتمد اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR). على اختبار تشخيصي جزيئي مخصّص للكشف النوعي عن الحمض النووي الريبوزي الفيروسي ل SARS‑COV‑2. لن يتم قبول اختبار المستضد السريع أو اختبار الأجسام المضادة. أو أي شكل من اختبارات التدفق الجانبي السريع ومجموعات الاختبار المنزلية.
- لن يتم قبول شهادات التطعيم ضد COVID‑19 الصادرة عن الخدمة الصحية الوطنية (NHS). عند السفر من المملكة المتحدة إلى دبي.
- بالنسبة إلى المسافرين في رحلات الربط. سيتم تطبيق قواعد وشروط الدخول إلى الوجهة النهائية.
- إعفاءات مواطني دولة الإمارات
بحسب موقع طيران الإمارات، لن يطلب من مواطني الإمارات العربية المتحدة القادمين إلى دبي. من جميع البلدان تقديم أي شهادة اختبار PCR أو شهادة تطعيم.
ويشمل الإعفاء من هذا الشرط أيضاً الفئات التالية من المسافرين إلى دبي من جميع الوجهات:
- الأقارب من الدرجة الأولى لمواطن إماراتي يسافر على متن الرحلة نفسها.
- العمالة المنزلية التي تسافر مع كفيل إماراتي.
إعفاءات الاختبار والتطعيم
- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً.
- المسافرون المصابون بإعاقات متوسطة إلى شديدة: تشمل الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الاضطرابات العصبية. والإعاقات الذهنية أو النمو. على سبيل المثال:
- الإصابة الحادة بالحبل الشوكي ومرض الزهايمر والتصلب الجانبي الضموري (ALS) والرنح وطيف التوحد. وشلل الوجه النصفي وأورام المخ وتمدد الأوعية الدموية في الدماغ والشلل الدماغي ومتلازمة داون والصرع والنوبات.
- يتعين على جميع المسافرين الآخرين، بما في ذلك الأشخاص. الذين يعانون من ضعف البصر أو السمع أو الإعاقة الجسدية. أن يحملوا شهادة اختبار كوفيد‑19 RT PCR سلبية وفقاً للمتطلبات.
- مطارات أبوظبي
- من جانبها، تفيد شركة الاتحاد للطيران بأن المسافر إلى أبوظبي كوجهة نهائية ليس بحاجة إلى إجراء فحص «بي سي أر». إذا كان قد تلقى التطعيم الكامل، أو كان يحمل شهادة تعاف من «كوفيد-19». مرفقة برمز الاستجابة السريعة (QR) وصادرة في غضون 30 يوماً.
- كما يتعين على أي مسافر إجراء فحص «بي سي آر» قبل 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة. إذا لم يكن قد تلقى التطعيم الكامل. ويُعفى الأطفال دون سن 16 عاماً من فحص البي سي آر.
- وإذا كان المسافر متجهاً إلى أي وجهة أخرى. يتعيّن عليه إجراء الفحص فقط في حال كان مطلوباً في وجهته النهائية.
- وبحسب «مطارات أبوظبي»، فإن مطار أبوظبي الدولي. يستمر في تقديم خدمة فحص مسحة الأنف «بي سي آر» مقابل 40 درهماً كخدمة اختيارية. وذلك للراغبين بتفعيل نظام المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن. والذي يجب إبرازه لدخول الأماكن العامة والمعالم السياحية وغيرها من المرافق في أبوظبي.
- وبمجرد وصول المسافر إلى المطار، سيكون عليه (بما في ذلك الأطفال). الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات المخصصة للاستخدام مرة واحدة فقط طوال الوقت. حيث إن هذا الإجراء يضمن سلامة الجميع.
- كما يتوجب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والحرص الدائم. على ترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين المسافر والآخرين أثناء الجلوس أو الوقوف في صفوف الانتظار.