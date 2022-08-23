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غداً.. انعقاد الإحاطة الإعلامية الاستثنائية حول مستجدات كورونا

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 08:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن انعقاد الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة دولة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا.

حيث نشرت الهيئة عبر حسابها على تويتر: “ترقبوا الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة دولة #الإمارات حول مستجدات أزمة #كوفيد19، غداً الثلاثاء 23 أغسطس 2022، الساعة 4:00 مساءً”.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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