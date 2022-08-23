نشكركم على متابعتكم خبر غداً.. انعقاد الإحاطة الإعلامية الاستثنائية حول مستجدات كورونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 08:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر: أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن انعقاد الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة دولة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا. حيث نشرت الهيئة عبر حسابها على تويتر: “ترقبوا الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة دولة #الإمارات حول مستجدات أزمة #كوفيد19، غداً الثلاثاء 23 أغسطس 2022، الساعة 4:00 مساءً”.