نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب جثة مجهولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 08:50 مساءً - متابعة: نازك عيسى

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة المنشورة، والذي عثر على جثته في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة، ولا يحمل أية أوراق ثبوتية، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مركز شرطة الرفاعة، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج امارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.