نشكركم على متابعتكم خبر في الـ 24 الماضية.. ” الصحة” تجري 163,744 فحصا وتكشف عن 623 إصابة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 08:50 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” والمخالطين لهم وعزلهم. أعلنت الوزارة إجراء 163,744 وتكشف عن 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع. باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة. في الكشف عن 623 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 1,010,399 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الساعات الأربع و العشرين الماضية. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,341 حالة.

فيما أعلنت عن شفاء 640 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا. وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 988,787 حالة.