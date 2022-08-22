نشكركم على متابعتكم خبر تجاوز التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات حاجز التريليون درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 07:52 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. عن تجاوز التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات حاجز التريليون درهم لأول مرة في نصف عام. لتصل لتريليون و58 مليار درهم بنمو 17٪ عن نصف العام السابق… ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية.

وقال سموه، “نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل. وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع.. ومتفائلين بعام اقتصادي جديد مليء بالعمل والإنجاز والمشاريع الفريدة.