نشكركم على متابعتكم خبر استعداداً للشتاء المقبل.. “الاتحاد للطيران” تعزز رحلاتها إلى نيويورك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 04:54 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

في إطار تسهيل حركة السفر إلى الولايات المتحدة الشتاء المقبل. واعتباراً من 15 نوفمبر تعتزم ” الاتحاد للطيران ” زيادة أعداد رحلاتها إلى نيويورك. وذلك عبر إضافة أربع رحلات أسبوعياً بين أبوظبي ونيويورك ليرتفع عدد الرحلات إلى 11 رحلة أسبوعية. دون توقف إلى مطار جون أف كينيدي.

وستتم خدمة الرحلات الجديدة عبر طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر. فيما تتواصل خدمة الرحلات القائمة عبر طائرة إيرباص A350 الجديدة. التي تم تخصيصها لخدمة نيويورك منذ شهر يونيو الماضي .

وتتيح تلك الزيادة للمسافرين مزيدا من الخيارات والمرونة بين أبوظبي ونيويورك. وتأتي قبيل انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي. والذي يقام في جزيرة ياس بأبوظبي بين 17 و20 نوفمبر المقبل.

و سيستفيد المسافرون من إمكانية الربط بين نيويورك وشبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران. التي تضم 70 وجهة والتي ستصبح أكثر سهولة وخاصة بالنسبة للوجهات في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.

فضلا عن إمكانية الربط ما بعد نيويورك إلى و من 46 وجهة على امتداد الأمريكتين. عبر شريك الاتحاد بالرمز جيت بلو ومقرها نيويورك.

وفي هذا الصدد أكد أليكس فيذرستون، نائب الرئيس لشؤون التخطيط للشبكة والتحالفات في الناقلة. حرص الاتحاد للطيران على تعزيز شبكة وجهاتها هذا الشتاء لتوفر المزيد من الخيارات أمام الضيوف إلى الوجهات الرئيسية. على امتداد شبكتها سواء بقصد العمل أو الترفيه”.

وقال : “تواصل خدماتنا إلى نيويوك أداءها القوي. وسجلت هذا الصيف رقما قياسيا من حيث إقبال المسافرين والطلب على السفر.. ويسر الاتحاد المضي أبعد في الاستثمار في هذه السوق من خلال تعزيز أعداد الرحلات. قبيل ذروة السفر لموسم الشتاء”.