كيفية الاستعلام عن انتهاء ملكية السيارة في الإمارات

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 02:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

تفرض إدارة المرور التابعة للشرطة الإماراتية مخالفة انتهاء ملكية السيارة على أصحاب المركبات الذين يتأخرون عن القيام بتجديد شهادة ملكية سياراتهم عن الموعد المحدد.

وتنص قوانين المرور الإماراتية على توقيع غرامة مالية على صاحب السيارة في حال عدم قيامه بتجديد عقد ملكية سيارته، بعد انتهاء صلاحيته بـ 30 يوم.

وتبلغ غرامة مخالفة انتهاء ملكية السيارة 10 درهم إماراتي عن كل شهر تأخير.

ويمكن الاستعلام عن انتهاء ملكية السيارة في الإمارات باتباع هذه الخطوات:

1- قم بالدخول على بوابة الحكومة الاتحادية للمركبات.

2- قم باختيار خدمة الاستعلام عن انتهاء ملكية المركبات.

3- اكتب بيانات السيارة.

4- أدخل رقم لوحة السيارة.

5- بعد التأكد من صحة البيانات، قم بالضغط على خيار استلام، حيث ستظهر أمامك صفحة بجميع البيانات المتعلقة بالسيارة، ومن بينها تاريخ انتهاء شهادة ملكية السيارة.

6- الاستعلام عن مخالفة انتهاء ملكية السيارة 2022.

وأتاحت وزارة الداخلية الإماراتية للمواطنين الإماراتيين والمقيمين في الإمارات، خدمة جديدة للاستعلام عن المخالفات المرورية للمركبات، تتم من خلال استخدام البريد الإلكتروني فقط، دون الحاجة إلى الدخول إلى موقع الوزارة واتباع خطوات الاستعلام عن مخالفة انتهاء الملكية.

وتتيح الشرطة الإماراتية خدمة سداد المخالفات المرورية في الدولة من خلال عدة طرق مختلفة.

وسائل سداد أي مخالفة مرورية في الإمارات:

– الدفع الإلكتروني:

وذلك باستخدام بطاقات الائتمان، أو كارت ميزة.

– الدفع الفوري:

يتم دفع المخالفات المرورية في أحد المقرات التابعة لإدارة المرور بشكل فوري.

كيف يتم احتساب مخالفة انتهاء ملكية السيارة في دبي:

– في حال المركبات الخفيفة، يتم دفع غرامة مالية وقدرها 25 درهم إماراتي عن كل شهر.

– في حال المركبات الثقيلة، يتم دفع غرامة مالية وقدرها 50 درهم إماراتي عن كل شهر تأخير.

– أما عن الدراجات النارية، يتم دفع غرامة مالية تقدر ب 10 درهم إماراتي عن كل شهر.

كيف يتم احتساب مخالفة انتهاء ملكية السيارة في أبوظبي:

– تحتسب بـ 10 درهم إماراتي عن كل شهر تأخير عن تجديد شهادة ملكية السيارة، مع التنبيه أنه لا يمكن تجديد عقد ملكية السيارة، أو نقل ملكيتها من شخص لأخر، قبل القيام بتسديد كافة المخالفات المرورية الواقعة على المركبة.

خطوات دفع مخالفة انتهاء ملكية السيارة في أبو ظبي:

1- قم بالدخول على الرابط التالي للاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بالمركبة.

https://es.adpolice.gov.ae/

2- ستظهر أمامك صفحة بكافة المخالفات المرورية المرتكبة، قم باختيار مخالفة انتهاء ملكية السيارة.

3- ستظهر لك قيمة المخالفة، قم بالضغط على خيار دفع.

سيتطلب منك إدخال بيانات البطاقة البنكية الخاصة بكم، لإتمام عملية الدفع إلكترونياً.