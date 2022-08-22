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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 02:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت مطارات أبوظبي عن إعادة افتتاح مطار البطين للطيران الخاص، عقب إكمال أعمال مكثفة للتجديد والصيانة.

وتهدف الأعمال لزيادة القدرة التشغيلية للمطار وتلبيةً للطلب المتزايد بما يتماشى مع أعلى مستويات السلامة والامتثال.

وجاء التنسيق والتعاون الفعال بين الهيئة العامة للطيران المدني ومطارات أبوظبي في هذا المشروع. تماشياً مع جميع أطر وأنظمة الاعتماد لضمان أعلى معايير الامتثال وقد تم استلام جميع الموافقات اللازمة بدون أي تأخير.

وتضمنت هذه الأعمال إعادة تسوية سطح المدرج الحالي الذي يبلغ طوله3.2 كيلومتر، وتوسعته ليتمكن من استيعاب الطائرات ذات الجسم العريض. إضافة إلى تشييد جدار فاصل ضخم، وترقية الإضاءة الأرضية وتحسين اللافتات والمناظر الطبيعية.

كما تضمن جزء كبير من الأعمال المنجزة عمليات إعادة تأهيل وتطوير منظومة الإضاءة الأرضية. مما أسفر عن حصول مطار البطين للطيران الخاص على ترخيص لتشغيل الطائرات من فئة 4D.. وفقاً لسعادة “سيف محمد السويدي”، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.

وتطلبت أعمال تجديد وصيانة مطار البطين استخدام أكثر من105,000 طن من الإسفلت لتغطية مساحات مختلفة من المدرج والممرات والمسارات. على مساحة تقارب من 240,000 متر مربع.

كما تضمنت الأعمال مد23 كيلومترا من الكابلات، بالإضافة إلى مد 15.5 كيلومتر من أنابيب التهوية، وتركيب 400 منفذ جديد لفحص الطائرات.