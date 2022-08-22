‏تخريج 17 ضابطاً في شرطة أبوظبي من برنامج القيادات الشابة

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

احتفلت إدارة المعاهد الشرطية والأمنية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالتعاون مع قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي بتخريج 17 ضابطاً من النخبة المتميزة بمختلف القطاعات الشرطية من برنامج تنمية القيادات الشابة.

وبحسب “وكالة أنباء الإمارات”، ركز البرنامج على مفاهيم وأنماط القيادات الفعالة في المؤسسات الشرطية واتجاهاتها الحديثة وقواعد الاتصال الفعّال في العمل الشرطي، ونظم إدارة الشراكات والموارد والتطوير المؤسسي المعتمد.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال التخريج أهمية بناء فرق العمل كأحد أهم مرتكزات الإدارة الحكومية الناجحة و تسليح الأجيال الجديدة بالعلوم والمعارف التي تسهم في تأهيل قادة جدد يستكملون مسيرة التنمية والتقدم التي بدأها القادة المؤسسون بترسيخ الريادة والتميز، ببناء فرق العمل الناجحة، وصقل المهارات القيادية، وتنمية وإبراز صفات القائد الناجح، وفق أحدث الأساليب الحديثة في التنمية الشخصية القيادية .

وتعرف الخريجون على مهارات استيعاب المفاهيم الأساسية في إدارة الأداء الشخصي والمؤسسي ، وبروتوكولات العمل الشرطي، وتشريعات وقوانين شرطة أبوظبي والسمات الأساسية لنهج وفلسفة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” القيادية وعناصر ومحددات نموذجه القيادي في العمل الشرطي .

واكتسب المشاركون معارف جديدة في تحديد العملية الإدارية ووظائفها في القيادة، وتطبيق معايير ومؤشرات التنافسية على الخدمات الشرطية والأساليب الحديثة لتعزيز الطاقة الإيجابية والسعادة المؤسسية والوظيفية، إلى جانب العديد من المحاور و المواضيع التي تسهم في تنمية القيادات الشابة .