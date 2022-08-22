نشكركم على متابعتكم خبر تعرف إلى طقس الإمارات حتى يوم الخميس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 11:51 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الاثنين والثلاثاء صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً. مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، خاصة مع السحب. وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الأربعاء سيكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية جنوباً قد تكون ممطرة بعد الظهر.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً. مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.