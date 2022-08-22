وصول رئيس دولة الإمارات إلى مصر الشقيقة للبحث في العلاقات بين البلدين

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 08:59 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

زار رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جمهورية مصر العربية الشقيقة

وقد وصل صاحب السمومدينة العلمين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى المطار.

من جانبه رحب فخامة الرئيس المصري – خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار – بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. وخاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وآخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية..

مؤكدين في هذا السياق ضرورة اللجوء إلى الحوار والتفاهم والطرق الدبلوماسية لتسوية النزاعات والأزمات بالوسائل السلمية التي تكفل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

مؤكدين دعمهما جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الازدهار والسلام لشعوبها.