نشكركم على متابعتكم خبر نهيان بن مبارك يحضر أفراح الكعبي والشامسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 05:51 مساءً - متابعة – نغم حسن

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل الاستقبال الذي أقامه خلفان جمعة الكعبي بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة حميد سالم يروان الشامسي.

وبحسب “وام”، كما حضر الحفل الذي أقيم بمجلس الريف بمنطقة الخليف بمدينة العين عدد من المسؤولين والوجهاء وأهل العروسين.

وتخلل الحفل عروض تراثية لفرقة الحربية احتفالا بهذه المناسبة.