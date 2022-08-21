نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبو ظبي:المساءلة القانونية عقوبة ارتيادمراكز التدليك غير المرخصة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 05:51 مساءً - متابعة- بتول ضوا

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من عواقب ارتياد مراكز التدليك “المساج” غير المرخصة، ومن الاستجابة لبطاقات التدليك التي توزع بطريقة عشوائية في الشوارع أو تُترك على السيارات مما يعرض الشخص للمساءلة القانونية. كما يجعله هدفاً لجرائم مثل السرقة والابتزاز.

وقال العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، إن شرطة دبي أطلقت العديد من الحملات بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وبالتعاون مع الشركاء خلال السنوات الماضية. وذلك بهدف تكثيف جهود التوعية والضبط. للحد من الممارسات المخالفة للقانون. ورصد مراكز التدليك غير المرخصة. والقبض على موزعي بطاقات المساج في الشوارع وعلى المركبات، بصورة تشوه المظهر الحضاري للإمارة. وتمس الآداب العامة، لاحتوائها على صور مُخلة، فضلاً عن ترويجها لمراكز تدليك غير مرخصة.