نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يصدر قانون مؤسسة دبي للإعلام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 05:51 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله. بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (6) لسنة2022 ، بشأن مؤسسة دبي للإعلام. حيث حدد القانون أهداف واختصاصات المؤسسة، وجهازها التنفيذي على أن تُلحق بمجلس دبي للإعلام.

وتطبق أحكام هذا القانون على “مؤسسة دبي للإعلام”، المنشأة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2003. باعتبارها مؤسسة عامة تمارس أعمالها على أسس تجارية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية. والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بمجلس دبي للإعلام.

وحدد القانون أهداف المؤسسة بما في ذلك المساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز إعلامي رائد ومتطور. يستخدم أحدث الوسائل التقنيّة والرقميّة، لتقديم أفضل المواد الإعلاميّة ذات الجودة العالية. إضافة إلى تقديم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة، تعزز من مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في الشّأن الإعلامي. وتسهم في صناعة المستقبل، وفق الخطط الاستراتيجيّة التي يعتمدها مجلس دبي للإعلام في هذا الشأن.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، المرسوم رقم (11) لسنة 2022 بتعيين الشيخ “حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم”، رئيساً لمؤسسة دبي للإعلام. على أن ينشر القانون والمرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما. كما تم تعيين السيد “محمد سليمان الملا” رئيساً تنفيذياً لمؤسسة دبي للإعلام.