نشكركم على متابعتكم خبر 5 محركات لشركة “آيسر” دعمت سوق الحواسيب في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 05:51 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أكدّت رئيسة وحدة المنتجات والتسويق لشركة «آيسر» ACER الشرق الأوسط جومانا كرم. وجود 5 محركات رئيسية دعمت أداء سوق الحواسيب الشخصية في الإمارات في النصف الأول من العام.

وأشارت إلى أن سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصي الذي يجمع الحواسيب المحمولة والمكتبية في الإمارات شهد نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 20% من حيث عدد الشحنات و14% من حيث القيمة. فيما سجلت الحواسيب المحمولة من آيسر في تلك الفترة نمواً بلغ 19% من حيث العدد.

وأضافت كرم أنه وبحسب إحصاءات شركة «جي إف كيه» GFK، فقد سجل شهر يونيو الماضي أعلى مبيعات للحواسيب في الدولة منذ عام 2018.

وأفادت: «هنالك أسباب عدة ساهمت في هذا النمو، أذكر منها خمسة أسباب رئيسية هي زيادة أهمية الحاسوب كأداة شخصية للعمل، التعلم، اللعب والترفيه بعد جائحة «كورونا»، بحيث أصبح هنالك حاسوب واحد لكل شخص في البيت وفي العمل.

كما ساعد تطور التكنولوجيا بوتيرة متسارعة ومحاولة شركات الحواسيب مواكبة هذا التطور من خلال طرح أجهزة جديدة مجهزة بأحدث ما توصل إليه المهندسون والخبراء في أسرع فترة زمنية ممكنة في دعم أداء السوق».

مصيفةً أن وعي المقيمين في الإمارات بأهمية العمل باستخدام أحدث الأجهزة للحصول على أفضل تجربة من حيث السرعة والأداء والموثوقية وأمان المعلومات. علاوة على نمو الطلب على الحواسيب المحمولة التي أصبحت أكثر نحافة وأخف وزناً لسهولة الحمل والتنقل مع الحفاظ على كفاءة الأداء ساهم كذلك في نمو السوق.

وأضافت: «نعتقد أن ازدهار قطاع السياحة مع رفع مختلف القيود في الربع الأول من العام الحالي، وكذلك نمو قطاع الألعاب الإلكترونية لدى شريحة واسعة من المجتمع ساهم كذلك في تحسين أداء السوق.

أما في النصف الثاني من السنة الحالية فأتوقع استمرار هذا النمو ولكن بوتيرة أبطأ من النصف الأول مع ارتفاع التضخم واستمرار أزمة روسيا وأوكرانيا وتحديات سلاسل التوريد».

وحول فئات الحاسوب المحمولة التي حققت الأداء الأفضل من حيث المبيعات، قالت كرم: «الطلب مستمر خصوصاً على فئة الحواسيب المحمولة النحيفة والحواسيب المخصصة للألعاب والحواسيب المخصصة للتعليم والشركات.

والمعلومات التي لدينا من شركة GFK تؤكد ذلك، إذ رصدت نمو مبيعات الحواسيب المحمولة النحيفة في الإمارات لفئة المستهلكين بما نسبته 22% للنصف الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل هذا النمو في سوق الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب للفترة نفسها ما يقرب +30% في العدد والقيمة.

ونذكر هنا أن حصة آيسر في سوق الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب في سوق الإمارات بلغت 17.8% في النصف الأول من 2022 حسب المعلومات التي لدينا من شركة GFK». المساهم الأكبر في هذا النمو هي فئة الحواسيب النحيفة الخفيفة وفئة حواسيب الألعاب.

وحول أهم خطط «آيسر» المعتمدة في الإمارات لهذا العام، قالت كرم: «احتفلت شركة آيسر الشرق الأوسط في أبريل من هذا العام بمرور ثلاثة عقود على وجودها في المنطقة وفي دولة الإمارات تحديداً.

ونجحت في تجسيد رؤيتها على مدار سنوات لتكون شركة عالمية بلمسة محلية. ورسخت الشركة مكانتها في السوق من خلال العدد المتزايد للعملاء المخلصين للمجموعة ومنتجاتها.

ونحن نعتزم على مدى الأشهر والسنين التالية. تعزيز جهودنا في منطقة الشرق الأوسط وترسيخ مكانة الشركة بشكل أكبر مع اتباع نهج قوي موجه نحو النمو، لا سيما في أسواق دولة الإمارات».