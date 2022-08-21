نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في مقديشو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 02:54 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية “مقديشو”، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى أبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما عبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.