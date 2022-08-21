نشكركم على متابعتكم خبر طرق دبي تحقق خفضاً في استهلاك الطاقة والانبعاثات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 02:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مستهدفات مؤشرات قياس أداء كفاءة الطاقة. حيث سجلت خفضاً في استهلاك الطاقة الإجمالي في العمليات والمشاريع التابعة لها، عام 2021، بنسبة 18%. مقارنة بمتوسط الاستهلاك في الأعوام من 2016 إلى 2019.

كما انخفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 13%، وتكاليف الطاقة بنسبة 10%، في الفترة ذاتها، وفق ما أعلنه معالي “مطر الطاير”، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة.

وأظهر تقرير تحليل الطاقة في هيئة الطرق والمواصلات لعام 2021، انخفاض إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 18%. حيث انخفض استهلاك البنزين بنسبة 36%، مقارنة بمتوسط الاستهلاك في الأعوام من 2016 إلى 2019. وانخفض استهلاك الديزل بنسبة 15% خلال الفترة نفسها.

كما أظهر التقرير ارتفاع استهلاك الكهرباء بنسبة 11%، نتيجة لتشغيل مسار 2020 لمترو دبي، بطول 15 كيلومترا، الذي يضم سبع محطات.