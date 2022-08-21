نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 02:54 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:40 المد الثاني عند الساعة 20:11 والجزر الأول عند الساعة 11:39 الجزر الثاني عند الساعة 04:31.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **:** المد الثاني عند الساعة 07:47 والجزر الاول عند الساعة 11:38 الجزر الثاني عند الساعة 00:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 47 32 65 15 دبي 46 30 60 20 الشارقة 44 31 60 25 عجمان 41 29 75 25 أم القيوين 43 29 65 20 رأس الخيمة 43 29 60 20 الفجيرة 35 31 85 45 العين 45 33 55 15 ليوا 47 32 65 15 الرويس 43 31 80 25 السلع 42 31 80 20 دلما 40 33 80 30 طنب الكبرى 39 33 75 30 طنب الصغرى 39 33 75 30 أبو موسى 39 33 75 25.