نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة المجر بذكرى اليوم الوطني لبلادها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 01:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة كاتالين نوفاك رئيسة المجر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وبحسب “وام”، بعث أيضاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي الدكتور فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر.