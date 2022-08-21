نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي للصحة العامة يطلق برنامج “صحي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 01:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة برنامج “صحي”، المعروف سابقاً باسم “وقاية”، بهدف رفع الوعي بمكونات المأكولات الصحية، وتعزيز خيارات الأطعمة المغذية. بالإضافة إلى تمكين البيئة المحيطة التي توفر خيارات غذائية صحية في جميع نواحي إمارة أبوظبي.

ويسعى البرنامج، وفق “وام”، إلى تشجيع أفراد المجتمع على انتقاء خيارات غذائية صحية وتحسين عادات تناول الأطعمة. تماشياً مع رؤية أبوظبي الرامية إلى ضمان حياة صحية لأفراد المجتمع من خلال رفع الوعي المجتمعي. بأهمية دور الوعي الغذائي في خفض مخاطر الأمراض الناجمة عن العادات الغذائية وأنماط الحياة غير الصحية.

كما يسعى البرنامج إلى مساعدة المستهلك باتخاذ قرارات صحية صحيحة عند شراء الغذاء والطعام من خلال شعار “صحي”. الذي يساهم في توفير المعرفة الغذائية وتوفير المعلومات المهمة ذات العلاقة لتسهيل عملية القرار والشراء. ولضمان وصول فوائد برنامج “صحي” على أوسع نطاق ممكن في المجتمع.

وتم تحديد ثلاثة برامج فرعية، هي “صحي لقوائم الطعام الصحية” والذي يرفع شعار “صحي” على قوائم الطعام لتحديد الوجبات الصحية منخفضة الدهون والسكر والملح. والتي تتميز بتوافر الألياف بمستويات عالية. وبرنامج “صحي لعرض السعرات الحرارية على قوائم الطعام”، والذي سيشير إلى عدد السعرات الحرارية لكل وجبة على قوائم الطعام. و”برنامج صحي للبقالات والسوبرماركت الصحية” والذي يهدف إلى ضمان توافر الخيارات الصحية وإعادة ترتيبها. في محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت والبقالة والتطبيقات الرقمية، وإعادة ترتيبها لإبرازها وجذب الانتباه لها.

وتم إنشاء عملية تصنيف شاملة لتحديد الأطعمة التي ستأخذ بعين الاعتبار العناصر والمعلومات الأساسية للمواد الغذائية. حيث إن الأغذية المصنفة بشعار “صحي” تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون ونسبة أقل من السكر والملح. ومحتوى عال من الألياف مقارنة بالأطعمة الأخرى من نفس النوع.

وستتمكن المنشآت الغذائية من الاستفادة من برنامج التحليل الغذائي من خلال إدخال تفاصيل دقيقة تخص الأغذية الخاصة بهم على منصة رقمية. ستقوم بدورها بمراجعة وتحليل القيمة الغذائية لما تقدمه المنشأة الغذائية من وجبات وأطباق وتحديد الأصناف التي تستوفي معايير برنامج “صحي”.

كما ستحصل الجهات المشاركة على التوجيات الإرشادية وسلسلة من الدورات التدريبية لضمان التنفيذ الأمثل للبرنامج. وبالتوازي مع ذلك سيتم نشر المعلومات والإرشادات حول اتخاذ خيارات غذائية أكثر صحة ضمن مجتمع أبوظبي.