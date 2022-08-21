نشكركم على متابعتكم خبر المركز الوطني للأرصاد: طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا أحيانا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 01:52 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا. وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة و نشطة أحيانا مثيرة للغبار.

أما حركة الرياح.. جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا ..

ويحدث المد الأول عند الساعة 19:11 المد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 11:42 و الجزر الثاني عند الساعة 03:07.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 14:08. و المد الثاني عند الساعة 06:42 و الجزر الأول عند الساعة 09:46 و الجزر الثاني عند الساعة 23:09 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 45 29 80 15 دبي 44 29 70 20 الشارقة 43 28 80 20 عجمان 42 29 75 20 أم القيوين 43 29 75 15 رأس الخيمة 41 30 70 25 الفجيرة 35 29 90 50 العين 47 31 45 10 ليوا 48 27 85 20 الرويس 41 30 80 20 السلع 40 33 80 25 دلما 39 32 85 35 طنب الكبرى 36 32 80 30 طنب الصغرى 36 32 80 30 أبو موسى 36 32 80 30 .