نشكركم على متابعتكم خبر دبي.. تحديد موعد انطلاق مهرجان دبي للرياضات الرقمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 أغسطس 2022 09:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إطلاق مهرجان دبي للرياضات الرقمية بين 11 و20 نوفمبر/ تشرين ثاني 2022، وذلك في مركز دبي للمعارض بمنطقة «إكسبو دبي».

وينظم المهرجان بالتعاون مع شركة «في إس بيه إن». حيث تعد هذه الفعالية الترفيهية الدولية أولى الفعاليات الدولية التي تُقام في «مركز دبي للمعارض».

يأتي تنظيم المهرجان كخطوة أولى ضمن سلسلة من الفعاليات التي تتشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركة «في إس بيه إن» بجذبها وإحضارها إلى المدينة.

وذلك كجزء من الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للرياضات الرقمية والترفيه التفاعلي القائم على التكنولوجيا.

ويشمل المهرجان تنظيم بطولة دولية يشارك فيها مشاهير لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين، وكذلك بطولة مدرسية.

إلى جانب إقامة حفلة موسيقية تضم نخبة من أشهر الفنانين، فضلا عن فعالية «فان إكسبو»FanExpo المميزة، إضافة إلى إجراء لقاءات لتعزيز التواصل بين الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين في القطاع.

وتجمع القمة الافتتاحية نجوم الرياضات الإلكترونية والخبراء ومؤسسات القطاع، إذ تتيح لهم فرصة لتبادل الخبرات، والحديث عن أحدث التقنيات.

فضلاً عن بحث الفرص الاستثمارية في الرياضات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك في العالم.

كما يمكن للزوار تجربة مجموعة متنوعة من الأنشطة في فعالية «فان إكسبو»، من ألعاب ريترو، إلى الإطلاقات الحصرية.

وتتولى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تنظيم كل من القمة الافتتاحية و«فان إكسبو» بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي.