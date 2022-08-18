نشكركم على متابعتكم خبر زرع إصبع مبتور لمريض ثلاثيني.. جراحة ناجحة في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 أغسطس 2022 09:56 مساءً - متابعة – نور نجيم :

قام فريق طبي في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، في إجراء جراحة ميكروسكوبية ناجحة استغرقت أكثر من 6 ساعات لإعادة زرع إصبع اليد لمريض ثلاثيني تعرض لإصابة حادة نتيجة سقوط لوح زجاج النافدة على يده.

حيث أدى ذلك لحدوث قطع كلي في إصبع اليد (السبابة)، وإصابات عميقة ببقية أصابع اليد اليسرى والأظافر.

على الفور، قام الفريق الطبي برئاسة الدكتور ليون ألكسندر أخصائي الجراحة التجميلية في المدينة، بإجراء تشريح للإصبع المقطوعة تحت المجهر الجراحي للتحقق من حالة المفاصل و الأوردة والشرايين والأعصاب التي كانت مصابة بقطع دقيق. بعدها تم إجراء تثبيت العظام باستخدام سلك واحد لإصلاح الكسر والأوتار، ثم إصلاح الشرايين والأوردة وإعادة زرع الإصبع المقطوعة جراحيا تحت المجهر. وبعد التحقق من توصيل الأوعية الدموية وعودة تدفق الدم للأصبع تم خياطة الجلد واغلاق القطع، والتعامل مع بقية الإصابات للأصابع الثلاثة الأخرى، حيث استغرقت الجراحة 6 ساعات متواصلة.

وسيخضع المريض بعد التئام العظام لرحلة تعاف طويلة تعتمد على التأهيل الوظيفي لليد والتي قد تمتد ما بين 3-6 أشهر وأحيانًا تصل إلى عام.

وتوقع الأطباء أن يعود الجسم لتعلم الصلة بين الإشارات التي تصل من الدماغ وحركة العضلات والأصابع من جديد.