‏شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جنوب أفريقيا

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 أغسطس 2022 09:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، فخامة سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في العاصمة بريتوريا.

ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده ولشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامته معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء والتقدم.

وبحث معاليه مع فخامة رامافوزا سبل تطوير العلاقات بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

من جهة أخرى، زار معاليه مؤسسة نيلسون مانديلا واطلع على مشاريع وبرامج المؤسسة ومن بينها مشروع ترميم أرشيف مانديلا الذي دعمته دولة الإمارات، وأشرفت سفارة الدولة لدى بريتوريا وبالتنسيق مع المؤسسة على عملية الترميم.