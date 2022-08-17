نشكركم على متابعتكم خبر زارها قبل أسابيع فعاد بمليون دولار .. أمريكي يفوز ب”مليونير الألفية” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:59 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

فاز الأمريكي “فخر الدين التيجاني علي سابيل” ويعيش في نيويورك، بمليون دولار في مسابقة “مليونير الألفية” لسوق دبي الحرة. وذلك في السحب الذي أقيم الأربعاء، في الكونكورس C بمطار دبي الدولي.

وبات سابيل، أحدث فائز بجائزة المليون برقم التذكرة 0680. التي اشتراها عندما سافر إلى دبي قبل بضعة أسابيع.

وجرى سحب “مليونير الألفية” بإشراف كل من مدير العمليات في سوق دبي الحرة راميش سيدامبي. وصلاح طهلاك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة. بالإضافة إلى شارون بيتشام، نائب الرئيس الأول للمشتريات.

كما فاز إيلي شامي، فرنسي مقيم في لبنان، بسيارة “بي إم دبليو 750Li xDrive” برقم التذكرة 1181. اشتراها في 26 يوليو/تموز.

وفاز أيضاً السيد محمد حشير، هندي مقيم في الشارقة. بدراجة نارية “بي إم دبليو R1250 RS” برقم التذكرة 0159.