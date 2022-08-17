نشكركم على متابعتكم خبر في هذا الموعد.. انطلاق النسخة الثانية من سباقات التلواح التمهيدية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، تنطلق النسخة الثانية من سباقات التلواح التمهيدية للصقور في نوفمبر المقبل على ميدان الروية بدبي، وذلك على جولتين بواقع 16 شوطاً بمسافات مختلفة لفئتي العامة مفتوح والعامة ملاك.

وتقام فعاليات الجولة الأولى من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل لمسافة 300 متر، فيما تقام منافسات الجولة الثانية من 23 إلى 26 من الشهر نفسه ولمسافة 400 متر.

وتقام السباقات للعام الثاني على التوالي انطلاقاً من حرص الاتحاد على إعداد الصقارين قبل انطلاق الموسم والبطولات الرسمية، بعد أن تم تخصيص الفئات واعتماد عدد الأشواط واختيار التوقيت المناسب لإجراء فعاليات الحدث، حتى يتسنى للجميع التركيز في البطولة وتقديم مستويات طيبة ونتائج مميزة.

وتتواصل جهود اتحاد الإمارات للصقور في الارتقاء بمستوى رياضة سباقات الصقور التراثية، وإحياء دورها، ونشر أسس وقواعد ممارستها عبر ما ينتهجه الاتحاد من مبادرات وبرامج مستمرة، أبرزت ملامحها الأصيلة في مسيرة الحفاظ عليها وتطويرها بشكل دائم.