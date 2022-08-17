مطار دبي الدولي يستقبل 27.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من 2022

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حقق مطار دبي الدولي DXB أداء قويا خلال النصف الأول من العام الجاري باستقبال نحو 27.9 مليون مسافر وذلك على الرغم من انخفاض الطاقة الاستيعابية للمطار خلال أعمال تجديد المدرج الشمالي والتي استمرت لمدة 45 يوما خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.

وقال ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / إن المطار حافظ على أدائه الاستثنائي وتحقيق النمو على أساس ربع سنوي للمرة التاسعة على التوالي منذ بداية الوباء العالمي حيث سجل مطار دبي الدولي 14.2 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام الجاري محققا زيادة سنوية قدرها 190.6 بالمائة واستقبل دبي الدولي نحو 27 مليونا و884 ألفا و888 مسافرا في النصف الأول من العام الجاري مسجلا زيادة قياسية بنسبة 161.9 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 لتشير هذه النتائج القوية إلى تحقيق نسبة 67.5 بالمائة من معدلات حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB خلال نفس الفترة من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.

وأضاف الجوكر أن الهند احتفظت بمكانتها كوجهة أولى لمطار دبي الدولي DXB من حيث عدد الركاب بإجمالي 4 ملايين راكب مدفوعا بشكل أساسي بزيادة عدد المسافرين إلى كل من مومباي ودلهي وحيدر أباد وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 2 مليون مسافر تليها المملكة المتحدة 1.9 مليون مسافر ثم باكستان 1.7 مليون مسافر وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليون مسافر ..أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن فجاءت الصدارة لمدينة لندن بإجمالي 1.3 مليون مسافر تليها الرياض 910 آلاف مسافر ثم مومباي التي سجلت 726 ألف مسافرا.

وأوضح أن خدمات البضائع في مطار دبي الدولي DXB بلغت نحو 390 ألفا و520 طنا من الشحن الجوي خلال الربع الثاني من العام الحالي بإجمالي 910 آلاف و75 طنا خلال الستة أشهر الأولى من 2022.

وبين أن إجمالي عدد الرحلات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ نحو 154 ألفا و993 رحلة بزيادة قدرها 55.9 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 ليحقق نسبة 87 بالمائة من مؤشرات التعافي والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة التي سجلها مطار دبي الدولي DXB خلال النصف الأول من عام 2019.

ومن جانبه صرح بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي أن الأداء القوي الذي شهده مطار دبي الدولي DXB خلال الربع الثاني يشكل إنجازا كبيرا ومحطة مهمة في تاريخه ليحتل مركزا متقدما في مؤشر التعافي ضمن قطاع الطيران ليس فقط لقدرته على استيعاب حركة المسافرين الكبيرة وإنما لتميزه في تقديم أعلى معايير الخدمة على مستوى العالم ..مؤكدا حرص المؤسسة على دراسة الأوضاع بشكل استباقي والتنبؤ بمرحلة التعافي والارتفاع في حركة المسافرين ما مكن من التعامل بكفاءة واحترافية لاستيعاب الزيادة في حركة الركاب في الوقت المناسب وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لتقديم تجربة سلسة وسهلة على الدوام يتوقعها المسافرون عبر مطار دبي الدولي DXB.

وأفاد غريفيث بأن مطار دبي الدولي DXB اعتمد في إدارة عملياته على توظيف أحدث تقنيات المقاييس الحيوية حيث ساهمت تقنية البوابات الذكية في تسريع الوقت الزمني لإتمام إجراءات السفر.

وأشار إلى أن نظام مناولة الحقائب والأمتعة في مطار دبي الدولي DXB تمكن من نقل إجمالي 27.1 مليون حقيبة خلال النصف الأول من عام 2022 مسجلا أعلى أداء للمطار الدولي الأكثر ازدحامًا في العالم بنسبة 99.8 بالمائة.